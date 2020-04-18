Памятник Сталину выставили на продажу в Чехии

13:00 Источник: Эхо Москвы

В Чехии выставили на продажу памятник Сталину. Стартовая цена – 700 евро. Итоги аукциона с письменными заявками подведут 30 апреля. Как передает ТАСС, трехметровая скульптура из песчаника стояла на площади небольшого городка Комаров, где живет 2,5 тысячи человек. В 1989 году, когда компартия в результате «бархатной революции» потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован.

Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа. Эхо Москвы