Памятник Сталину выставили на продажу в Чехии
13:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину. Стартовая цена – 700 евро. Итоги аукциона с письменными заявками подведут 30 апреля. Как передает ТАСС, трехметровая скульптура из песчаника стояла на площади небольшого городка Комаров, где живет 2,5 тысячи человек. В 1989 году, когда компартия в результате «бархатной революции» потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован.
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:00 18.04.2020
- В РФ расширили категорию лиц, которым выдается служебный паспорт при поездках за рубеж
- 13:35 18.04.2020
- В Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом
- 13:17 18.04.2020
- Собянин: Москвичи с ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства
- 12:30 18.04.2020
- Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
- 12:00 18.04.2020
- Из-за коронавируса в мире может возникнуть дефицит кофе
- 11:30 18.04.2020
- Четвертого погибшего при крушении самолета в Хабаровском крае нашли под обломками
- 11:00 18.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 36,7 тыс. человек
- 10:30 18.04.2020
- Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы с 22 апреля будет невозможно
- 10:00 18.04.2020
- В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, погибли трое - источник
- 09:30 18.04.2020
- Задержан исполняющий обязанности замглавы Хакасии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать