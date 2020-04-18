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Памятник Сталину выставили на продажу в Чехии

13:00 18.04.2020 Источник: Эхо Москвы

В Чехии выставили на продажу памятник Сталину. Стартовая цена – 700 евро. Итоги аукциона с письменными заявками подведут 30 апреля. Как передает ТАСС, трехметровая скульптура из песчаника стояла на площади небольшого городка Комаров, где живет 2,5 тысячи человек. В 1989 году, когда компартия в результате «бархатной революции» потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован.

Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.  Эхо Москвы

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