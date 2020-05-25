Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов

11:32

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить использовать названия, схожие с названиями ресурсов органов госвласти, при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ. Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что в последнее время всё чаще сообщается об активности мошенников, которые для совершения противоправных действий используют сайты, названия которых схожи с названиями интернет-страниц органов государственной власти.

Аналогичные требования, согласно действующему законодательству, уже применяются при регистрации юридических лиц.