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НОВОСТИ

Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов

11:32 25.05.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить использовать названия, схожие с названиями ресурсов органов госвласти, при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ. Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что в последнее время всё чаще сообщается об активности мошенников, которые для совершения противоправных действий используют сайты, названия которых схожи с названиями интернет-страниц органов государственной власти.

Аналогичные требования, согласно действующему законодательству, уже применяются при регистрации юридических лиц.

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