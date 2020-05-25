Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов
11:32 25.05.2020
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить использовать названия, схожие с названиями ресурсов органов госвласти, при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ. Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Депутат отметил, что в последнее время всё чаще сообщается об активности мошенников, которые для совершения противоправных действий используют сайты, названия которых схожи с названиями интернет-страниц органов государственной власти.
Аналогичные требования, согласно действующему законодательству, уже применяются при регистрации юридических лиц.
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