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ЦИК передал думский мандат Дегтярева депутату Саратовской облдумы Пьяных

13:32 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России постановил передать вакантный мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу", - говорится в постановлении.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Пьяных депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края 20 июля после отставки прежнего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

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