"Роснефть" обеспечит "Норильский никель" топливом
18:04 29.07.2020
Нефтяная компания «Роснефть» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» договорились о партнерстве в сфере топливообеспечения. Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов РФ, в котором «Норильский никель» поддержал проведение лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных «Роснефтью». В случае приобретения лицензии, «Роснефть» обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям «Норильского никеля» из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.
Планируется, что с октября 2020 года по апрель 2021 года предприятия в Норильском промышленном районе получат до 123,9 тыс тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути российскими танкерами «Норильского никеля» с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»). Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский уже поддержал выбор этого предприятия для участия в логистической цепочке.
Согласно контрактам, «Роснефть» и «Норильский никель» обязуются взаимодействовать, соблюдая самые высокие экологические стандарты. Сотрудничество компаний позволит высвободить значительную часть резервуарного парка горно-металлургической компании в регионе для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и других действий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива.
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