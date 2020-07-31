Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
20:05 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" (Германия, Россия, Франция, Украина) не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к переговорам с российской стороны.
"Козак, действительно, направлял письмо своим коллегам по нормандскому формату, - отметил он. - В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины".
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