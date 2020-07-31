Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
22:45 30.07.2020 Источник: Интерфакс
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко на своей странице в фейсбуке.
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