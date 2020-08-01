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НОВОСТИ

Более 4 000 захоронений красноармейцев найдено поисковикам в Чехии

09:40 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Чехии в ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне поисковикам удалось установить 502 ранее не известных советских воинских захоронений, где погребены более 4 000 красноармейцев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу вечером руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве РФ в Чешской Республике Алексей Трякин.

"В рамках подготовки мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, в результате архивно- исследовательской работы удалось установить 502 новых воинских захоронения. В них покоятся останки более 4 000 советских воинов", - отметил он.

Российскими и чешскими поисковиками была проведена огромная работа по выявлению мест погребения красноармейцев и советских партизан, отдавших жизни за свободу чешского народа. "Удалось систематизировать и учесть все [советские] воинские захоронения на территории Чешской Республики", - подчеркнул Трякин.

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