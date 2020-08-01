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Нарышкин назвал нелогичными комментарии белорусских СМИ о задержанных россиянах

15:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет исчерпан и преодолен.

По его словам, СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии, в том числе за тем, какие оценки дают политические элиты других стран. "Очень рассчитываю, что инцидент через какое-то время будет все-таки исчерпан и преодолен, - сказал Нарышкин журналистам. - Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами".

Глава СВР также назвал очень нелогичными комментарии белорусских СМИ относительно данного инцидента. "Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это [задержание группы россиян в Белоруссии] как срежиссированную акцию", - добавил он.


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