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Из-за ложного сообщения о минировании в аэропорта Хабаровска задержали 9 рейсов

07:50 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение о заложенном взрывном устройстве, поступившее в аэропорт Хабаровска утром в понедельник, оказалось ложным. Задержано девять рейсов, сообщили ТАСС пресс-службе аэропорта.

Утром на электронную почту одного из сотрудников аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний. Службы безопасности эвакуировали около 300 человек.

"Экстренные службы проверили здание, угроз не обнаружено. Задержано девять рейсов", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что задержаны два московских рейса и региональные рейсы.

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