На Сахалине завершились масштабные учения по противодесантной обороне

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения по противодесантной обороне с участием около 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц боевой и специальной техники завершились на Сахалине. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

Тактические учение начались на прошлой неделе. Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны в условиях применения противником химического и биологического оружия, по преодолению зараженных участков местности, заминированных дорог.

"В ходе практической части мероприятия, преодолевая водные преграды и сильно пересеченную местность, мотострелковые и артиллерийские подразделения переместились на боевой технике в предполагаемый район высадки десанта условного противника и заняли огневые позиции, чем обеспечили защиту береговой линии", - сообщили в пресс- службе.

По информации округа, на полигоне Таранай мотострелковые подразделения при поддержке дальнобойных артустановок "Гиацинт" успешно провели противодесантную оборону береговой линии острова.