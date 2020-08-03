На Сахалине завершились масштабные учения по противодесантной обороне
08:50 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения по противодесантной обороне с участием около 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц боевой и специальной техники завершились на Сахалине. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
Тактические учение начались на прошлой неделе. Военнослужащие отработали задачи по ведению обороны в условиях применения противником химического и биологического оружия, по преодолению зараженных участков местности, заминированных дорог.
"В ходе практической части мероприятия, преодолевая водные преграды и сильно пересеченную местность, мотострелковые и артиллерийские подразделения переместились на боевой технике в предполагаемый район высадки десанта условного противника и заняли огневые позиции, чем обеспечили защиту береговой линии", - сообщили в пресс- службе.
По информации округа, на полигоне Таранай мотострелковые подразделения при поддержке дальнобойных артустановок "Гиацинт" успешно провели противодесантную оборону береговой линии острова.
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