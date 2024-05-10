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Мишустин обещал Володину сегодня разобраться с министрами, игнорирующими звонки депутатов

16:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина предоставить ему список тех членов правительства, которые не дают обратную связь и не перезванивают на пропущенные звонки. Мишустин подчеркнул, что тот факт, что в настоящий момент все министры являются исполняющими обязанности, не является оправданием.

На пленарном заседании Думы, на котором рассматривается кандидатура Мишустина в качестве нового премьер-министра Володин подчеркнул, что по итогам прошлого года обратная связь с самим премьер-министром и аппаратом правительства стала эффективнее. «Те вопросы, которые мы адресуем, находят ответ. Этот диалог нам помогает рассматривать многие проблемы», — констатировал Володин. «Но вот коллеги поднимают темы, они имеют отношение к профильным министерствам. Не всегда с профильными министерствами удается найти такой же контакт, как на уровне председателя правительства. Мы сожалеем, но у нас есть примеры, когда обращение депутатов остается без ответа, не могут дозвониться депутаты до некоторых министров», — посетовал спикер Думы.

«Если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберемся. Просьба список сделать, кто не перезвонил», — перебил Володина Мишустин. «Очень жестко, мы не ожидали, что будет такой ответ», — смягчился глава нижней палаты парламента.

Володин сделал особый акцент на том, что депутаты всех фракций постоянно отмечают то, что, несмотря на свою занятость, сам премьер все время остается в режиме диалога, «но есть те, кто скорее всего думает, что им можно в своем кабинете не общаться с гражданами, а граждан представляют депутаты, даже в этом формате».

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