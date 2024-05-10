Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Германии.

«9 мая 2024 года около 16:00 по местному времени (17:00 мск — прим. ТАСС) на комплекс бывшего генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге (прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства) было совершено нападение группой неизвестных лиц», — отметили в российском диппредставительстве. «На территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнюю ограду и забрались на балкон служебного здания. Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости», — сообщили в посольстве.

Группа их единомышленников (около 20 человек), как подчеркнули в посольстве, громко поддерживала акцию, оставаясь за оградой объекта. «Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей», — констатировали дипломаты РФ.