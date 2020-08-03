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Россия ведет переговоры о поставках отечественных аппаратов ИВЛ с шестнадцатью странами - Мантуров

10:32 03.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия ведет переговоры о поставках отечественных аппаратов для искусственной вентиляции легких с шестнадцатью странами, — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, наша страна будет поставлять сотни ИВЛ на экспорт. На разных этапах находятся переговоры о поставках аппаратов производства подразделения Ростеха в Индию, Пакистан, Египет, Израиль, Италию, Сербию и другие государства.

В начале мая из-за короткого замыкания к отечественных аппаратах ИВЛ, разработанных структурой Ростеха, произошли два пожара в больницах Москвы и Петербурга, где лечились заразившиеся коронавирусом. Тогда погибли шесть человек. использование в больницах аппаратов «Авента-М» было приостановлено. От этого оборудования отказались США, куда аппараты были направлены в рамках программы помощи. В начале июля Росздравнадзор объявил, что не нашел прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ и их возгоранием в больницах.  Эхо Москвы



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