Мигрантам могут усложнить процедуру предоставления права на работу в РФ - Медведев
16:12 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить, такая возможность обсуждается в настоящий момент, сообщил в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.
"[Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал он.
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