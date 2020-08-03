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Мигрантам могут усложнить процедуру предоставления права на работу в РФ - Медведев

16:12 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить, такая возможность обсуждается в настоящий момент, сообщил в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

"[Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал он.

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