0
0
29
НОВОСТИ

В МИД РФ указали послу Белоруссии на безосновательность задержания в республике 33 россиян

18:40 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений. "Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России, - информировали в министерстве. - С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 03.08.2020
В Абхазии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после открытия границы с РФ
0
146
17:32 03.08.2020
США согласовали с Польшей отправку туда дополнительно 1 тыс. американских военных
0
189
17:19 03.08.2020
Мосгорсуд снизил срок наказания футболисту Мамаеву и оправдал за хулиганство
0
188
17:00 03.08.2020
СК подозревает фигурантов дела о торговле детьми в их продаже за границу на органы
0
237
16:32 03.08.2020
Депутат считает необходимым проверить возможность использования родственных связей для целевого обучения в ВУЗе
0
222
16:12 03.08.2020
Мигрантам могут усложнить процедуру предоставления права на работу в РФ - Медведев
0
250
16:00 03.08.2020
"Киевский террорист" захвачен живым
0
253
15:32 03.08.2020
Иммунитет к коронавирусу сформировался у испытывавших вакцину добровольцев - Минобороны РФ
0
277
15:12 03.08.2020
У семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус
0
276
15:00 03.08.2020
Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН
0
294

Возврат к списку