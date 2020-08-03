В МИД РФ указали послу Белоруссии на безосновательность задержания в республике 33 россиян

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений. "Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России, - информировали в министерстве. - С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".