Данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 августа
09:00 04.08.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 августа превысило 18,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 18 224 253 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 204,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 692 679 инфицированных, более 10,8 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,71 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,75 миллиона человек), Индия (более 1,8 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (856,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 155 402 человека. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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