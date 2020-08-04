0
0
155
НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 августа

09:00 04.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 августа превысило 18,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 18 224 253 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 204,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 692 679 инфицированных, более 10,8 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,71 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,75 миллиона человек), Индия (более 1,8 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (856,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 155 402 человека. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 04.08.2020
Хуан Карлос I уже находится в Доминиканской Республике - СМИ
0
36
10:05 04.08.2020
США намерены сократить численность контингента в Афганистане до 4 тысяч человек
0
67
10:00 04.08.2020
В РФ вступил в силу новый стандарт номеров для транспорта
0
80
09:32 04.08.2020
За чертой бедности оказался каждый пятый российский ребенок - СМИ
0
121
09:20 04.08.2020
В Британии назвали имя министра, чью почту якобы взломали российские хакеры
0
130
09:05 04.08.2020
Польский премьер считает, что "Северный поток-2" опасен для региона
0
156
08:40 04.08.2020
Для участия в "Танковом биатлоне" из Китая в РФ прибыл воинский эшелон с техникой
0
162
08:30 04.08.2020
За использование данных пользователей для рекламы Twitter грозит штраф не менее 150 млн долларов - СМИ
0
177
08:20 04.08.2020
Из-за задержки в разработке оксфордской вакцины Бразилия рассматривает альтернативные варианты - Минздрав
0
201
08:10 04.08.2020
В предвыборной программе Лукашенко говорится о необходимости изменить конституцию страны
0
246

Возврат к списку