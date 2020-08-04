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НОВОСТИ

На западе РФ пройдут крупные военные маневры

12:32 04.08.2020 Источник: Интерфакс

Общевойсковая армия на западе России проведет маневры с участием 3 тыс. военнослужащих, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа.

"Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа будут проверены в ходе двусторонних командно-штабных учений под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в течение недели с органами управления соединений Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий будут отработаны "задачи управления частями и подразделениями в звене армия-дивизия-полк в условиях динамично меняющейся обстановки".

Штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии расположен в Воронеже. Войска армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях. 20-я армия считается одним из самых крупных объединений Вооружённых сил РФ.

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