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НОВОСТИ

На Украине запускают процесс распродажи тюрем

17:12 04.08.2020 Источник: Интерфакс

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.

Как сообщает во вторник пресс-служба Минюста, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

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