Нефтепродукты обнаружены в пробах, отобранных через месяц на месте разлива топлива в Норильске - Гринпис

12:05 Источник: Интерфакс

В пробах воды, отобранных специалистами в водоемах в Норильске через месяц после аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля", обнаружены нефтепродукты, сообщает Гринпис Россия.

"В части проб воды, отобранных Гринпис в водоёмах Таймыра, обнаружены нефтепродукты. Кроме того, в пробах воды из сброса с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики Норникеля превышены установленные нормативы в 50 раз", - сообщили "Интерфаксу" в Гринпис.

При этом, как сообщили экологи, в большей части проб загрязнения нефтепродуктами выявлено не было, однако, как утверждают ученые, "это не означает, что последствия аварии для реки Пясины и озера Пясино устранены".

Сотрудники Гринпис России отобрали пробы воды, донных отложений и прибрежного грунта в реках Пясина, Таловая и озере Пясино недалеко от Норильска. Анализ проводила независимая петербургская лаборатория ООО "Регионлаб". В организации уточнили, что пробы шли в лабораторию в Петербурге значительно дольше положенного срока (для нефтепродуктов - четыре дня), что могло повлиять на результат в сторону уменьшения. Одна часть проб была доставлена в лабораторию на восьмой день после отбора (2 июля), другая на 26 день (20 июля).

"Помимо отбора проб на нефтепродукты в реке Пясине и озере Пясино, утром 28 июня сотрудники Гринпис отобрали пробу воды из обнаруженного нелегального сброса с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю". Эту пробу удалось вывезти и сдать в лабораторию на второй день после отбора, и она показала превышение ПДК анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) примерно в 50 раз (по рыбохозяйственному нормативу)", - сообщили в организации.

Экологи отмечают, что такие превышения могут привести к цветению водоёмов, снижению концентрации растворённого кислорода и увеличению содержания сероводорода. Вода становится непригодна для жизни типичных для этих мест представителей флоры и фауны. Возможна существенная смена видового состава. Кроме того, воду также проверяли на загрязнение металлами, было обнаружено значительное содержание железа, в три раза превышающее ПДК по рыбохозяйственному нормативу. Также обнаружено и повышенное содержание серы.

"Не превышающее ПДК, но значимое содержание нефтепродуктов было обнаружено в пробе воды с правого берега реки Пясина, а также в пробе с правого берега реки Таловая (эта проба отбиралась как контрольная в километре от впадения в реку Пясину). Необходимо отметить, что нефтепродукты вообще не входят в состав компонентов, типично представленных в природных водных объектах: их попросту не должно там быть", - подчеркнули в Гринпис.