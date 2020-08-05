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Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян - Медведев

16:12 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян, уверен председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".

"Нельзя сказать: давайте мы решим все наши проблемы по организации производства, оказанию услуг, применению труда только за счет граждан нашей страны. Потому что мы не сможем", - подчеркнул Медведев. "Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан, - добавил он. - Это уже очень тонкая грань, которая может быть и предметом политического обсуждения". "Задача любого государства и задача нашей партии - обеспечить работой граждан своей страны", - отметил Медведев.

Председатель партии напомнил о мерах ответственности, которые предусмотрены для работодателей иностранцев в ряде стран. По его словам, в некоторых из них предусмотрена даже уголовная ответственность для тех, кто нанял мигрантов, за их поведение.

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