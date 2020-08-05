В ФРГ правый экстремист признался в убийстве политика Вальтера Любке

19:20 Источник: Эхо Москвы

Немецкий неонацист Штефан Эрнст признался в суде в том, что это он убил политика Вальтера Любке. В ФРГ правый экстремист признался в убийстве главы администрации района Кассель консервативного политика Вальтера Любке.

Преступление было совершено в июне 2019 года. Обвиняемый в упор выстрелил в голову политика Христианско-демократического союза, когда тот вечером отдыхал на террасе своего дома. Вальтер Любке скончался некоторое время спустя в больнице. На процессе убийца признался, что причиной деяния стала месть за высказывания Любке по поводу политики в отношении беженцев. В 2015 году на информационном мероприятии глава районной администрации Касселя заявил, что все, кто не разделяет ценности совместной жизни, могут покинуть страну. Любке тем самым хотел защититься от оскорбительных выкриков.

Преступник присутствовал на этом собрании. Свое первое признание в убийстве он отозвал вскоре после задержания. Однако теперь обвиняемый высказал сожаление о совершенном и подчеркнул, что руководствовался неправильными принципами. По мнению Федеральной прокуратуры мотивом преступления были правоэкстремистские устремления. Главный обвинитель подчеркнул, что Вальтер Любке стал жертвой расистских убеждений как представитель либеральной политики по отношению к беженцам.

Министр внутренних дел ФРГ заявил, что преступник действовал в одиночку, однако расследование политического убийства не завершено. Канцлер Ангела Меркель отметила, что необходимо бороться против правого экстремизма, высказывая о нем четкое мнение. В дискуссии о легитимности не должно возникать места для оправдания подобных преступлений.

Из-за пандемии коронавируса процесс проходит в особых условиях. Число зрителей и представителей СМИ в зале в значительной степени ограничено. Эхо Москвы