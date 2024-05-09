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Зрителями парада Победы на Красной площади стали около 200 ветеранов

18:50 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 ветеранов стали зрителями парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщила ТАСС председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

«На параде было порядка 200 ветеранов», — сказала она.

В среду пресс-служба движения сообщала ТАСС, что на параде Победы будут присутствовать порядка 100 ветеранов из Москвы и 50 ветеранов из Московской области.

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