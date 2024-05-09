Зрителями парада Победы на Красной площади стали около 200 ветеранов

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 ветеранов стали зрителями парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщила ТАСС председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.



«На параде было порядка 200 ветеранов», — сказала она.



В среду пресс-служба движения сообщала ТАСС, что на параде Победы будут присутствовать порядка 100 ветеранов из Москвы и 50 ветеранов из Московской области.



