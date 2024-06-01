Температура воздуха в Москве в ночь на воскресенье может упасть с +30С до +14С – синоптики

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и температура до 30 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 28 — плюс 30 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.