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В России инфекционные болезни в прошлом году нанесли ущерб более миллиарда рублей

09:15 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический ущерб от 34 инфекционных заболеваний в России за прошлый год составил более 1 трлн рублей. Наибольшую долю внесли острые инфекции верхних дыхательных путей, ковид и ветряная оспа, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

«В 2023 г. экономический ущерб только от 34 инфекционных болезней составил около 1 087,7 млрд руб. В 2023 году для острых и впервые выявленных инфекционных заболеваний наибольшая экономическая значимость сохранилась для следующих заболеваний и групп заболеваний: острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, COVID-19, ветряная оспа, острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными и установленными инфекционными возбудителями, грипп, ротавирусная инфекция, укусы животными, инфекционный мононуклеоз, коклюш», — говорится в докладе.

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