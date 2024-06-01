Синоптики предупреждают о начале сезона ураганов в Атлантике, которых в этом году будет выше нормы

09:00 Источник: Интерфакс

Сезон ураганов начинается в пятницу в Атлантическом океане, ожидается, что активность ураганов в текущем году превысит норму, предупреждают метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

"Прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований с вероятностью 85% указывает на то, что активность ураганов и их количество будут выше нормы", - говорится в коммюнике на сайте управления.

Метеорологи предупреждают, что в этом году число бурь может варьироваться от 17 до 25. Из них от восьми до 13 достигнут степени ураганов, скорость ветра в которых составит 33 м/с и выше, причем от четырех до семи ураганов могут оказаться сильными, то есть будут соответствовать категориям 3, 4 или 5 по шкале Саффира-Симпсона.