Французский министр привел пример контакта с Россией по борьбе с терроризмом

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция контактировала с Россией по теракту в «Крокус сити холле», что является примером партнерства по таким темам, как борьба с терроризмом, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Францию критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и российскими властями из-за теракта в „Крокусе“. Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы [информации], которые могли бы стать частью доказательств [в ходе расследования] и позволили бы узнать правду об атаках», — сказал он, выступая на французском языке. Его речь синхронно переводилась на английский язык.