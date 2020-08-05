0
0
153
НОВОСТИ

В Подмосковье отец до смерти забил 6-летнего сына из-за плохого поведения

20:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина до смерти забил своего 6-летнего сына в подмосковном Талдоме из-за плохого поведения. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

3 августа мужчина сообщил о смерти ребенка, который со слов отца упал в подъезде с лестницы. "В ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударов, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматического шока, от которого наступила смерть ребенка", - сказала Врадий.

В результате в ходе допроса отец мальчика дал признательные показания. Причиной избиения стало недовольство поведением сына. Сейчас следствие изучает семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ближайшее время СК будет ходатайствовать об аресте мужчины.

Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, отец мальчика - уроженец одной из стран ближнего зарубежья. "По поручению прокуратуры области Талдомская городская прокуратура проведет проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Также организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства", - сообщили в прокуратуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 05.08.2020
Из Амстердама в Россию отправилось судно с ядерными отходами - Экозащита
0
17
20:40 05.08.2020
Истребитель РФ поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем - МО РФ
0
99
19:20 05.08.2020
В ФРГ правый экстремист признался в убийстве политика Вальтера Любке
0
183
18:40 05.08.2020
Власти Ливана отказались от международного расследования взрыва в порту Бейрута - МВД
0
223
18:00 05.08.2020
Муэдзин Святой Софии внезапно умер от сердечного приступа
0
378
17:32 05.08.2020
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса - источник
0
287
17:12 05.08.2020
Фальсификации на выборах предложили приравнять к государственной измене
0
336
17:00 05.08.2020
В Москве по делу о преднамеренном банкротстве задержан проректор МГУ
0
286
16:32 05.08.2020
Швейцария исключила РФ из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин
0
330
16:12 05.08.2020
Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян - Медведев
0
320

Возврат к списку