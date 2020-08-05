В Подмосковье отец до смерти забил 6-летнего сына из-за плохого поведения
20:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина до смерти забил своего 6-летнего сына в подмосковном Талдоме из-за плохого поведения. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
3 августа мужчина сообщил о смерти ребенка, который со слов отца упал в подъезде с лестницы. "В ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударов, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматического шока, от которого наступила смерть ребенка", - сказала Врадий.
В результате в ходе допроса отец мальчика дал признательные показания. Причиной избиения стало недовольство поведением сына. Сейчас следствие изучает семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ближайшее время СК будет ходатайствовать об аресте мужчины.
Прокуратура Московской области взяла расследование дела на контроль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, отец мальчика - уроженец одной из стран ближнего зарубежья. "По поручению прокуратуры области Талдомская городская прокуратура проведет проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Также организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства", - сообщили в прокуратуре.
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