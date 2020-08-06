В Бейрут для оказания помощи вылетел четвертый самолет МЧС со специалистами и оборудованием
08:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четвертый самолет МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и оборудованием вылетел из Саратова в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом ТАСС с четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"6 августа в 04:53 самолет Ил-76 МЧС России вылетел из города Саратова в Ливан. На борту Ил-76 МЧС России - 15 специалистов Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19", - сказали в пресс-службе.
Вечером в среду в Бейрут самолетами МЧС прибыли более 100 человек. Это спасатели, включая кинологов с собаками для поиска людей под завалами, врачи и психологи. Также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь, который начнут разворачивать уже ночью. Всего авиация МЧС совершит в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов. По словам руководителя оперативной группы ведомства Сергея Воронцова, МЧС России может увеличить группировку спасателей, прибывающую в пострадавший от мощного взрыва Бейрут.
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