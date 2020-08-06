Хакеры заявили, что взломали серверы корпорации Canon
14:12 06.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Хакеры утверждают, что взломали серверы корпорации Canon. Они угрожают выложить в открытый доступ 10 терабайт данных пользователей, если не получат выкуп в течение недели.
Результатом атаки уже стало то, что у корпорации, производящей фото и видеотехнику, не работают несколько американских сайтов, а также нарушена внутренняя коммуникация, пишет интернет-издание Bleeping Computer. По его сведениям, хакеры оставили сообщение, в котором утверждают, что зашифровали огромный объем данных Canon, в том числе фотографии, файлы и базы данных. Расшифровать ее, согласно письму, можно будет только после внесения выкупа в криптовалюте. Его сумма при этом не раскрывается. Как отмечается, за кибератакой может стоять группировка Maze – она ранее уже заявляла о причастности ко взлому данных компаний LG и Xerox, а также социальных служб одного из городов в американском штате Флорида.
В корпорации Canon сообщили, что расследуют обстоятельства случившегося. Эхо Москвы
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