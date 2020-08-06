Новикомбанк увеличивает финансирование Объединенной двигателестроительной корпорации
15:03 06.08.2020
Новикомбанк увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 млрд руб. Финансирование поможет выполнять государственные программы корпорации по производству гражданской продукции. Стратегическое партнерство банка и ОДК успешно развивается с 2009 года.
«Новикомбанк не словом, а делом подтверждает свой статус опорного банка российской промышленности, – отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Мы поддерживаем реализацию важнейших инновационных проектов и двигателестроение – одна из приоритетных отраслей кредитном портфеле Новикомбанка. Мы точно знаем, что такие перспективные проекты, над которыми сегодня работает корпорация ОДК, обеспечат успешное развитие авиастроительной отрасли и повысят ее конкурентоспособность на международном рынке».
ОДК специализируется на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Среди самых знаковых проектов ОДК, выполняемых при поддержке Новикомбанка, – создание авиационных двигателей ПД-14, ПД-35, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, энергетических газотурбинных и других агрегатов. Сейчас корпорация создает новую линейку двигателей: ВК-650 в классе мощности 400–700 л.с., а также ВК-1600 в классе мощности 1300–1700 л.с. Мощность первого двигателя позволит применять его в составе вертолетов Ка-226, «Ансат» и VRT-500, второй предназначен для вертолета Ка-62.
По двигателю ВК-650 уже выполнено эскизное проектирование, выпущена рабочая конструкторская документация, в конце 2020 года планируется создание двигателя-демонстратора, а в 2021 году − первые опытные образцы. Сертификацию планируется провести в 2023 году. В те же сроки ОДК планирует сертифицировать и ВК-1600. Успешно завершена техническая установка на опытный самолет МС-21-310 новейших двигателей ПД-14, созданных при финансовой поддержке Новикомбанка. Первый полет МС-21 с российскими двигателями состоится до конца года.
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