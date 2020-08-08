0
0
89
НОВОСТИ

Польская полиция задержала 48 активистов ЛГБТ-движения после демонстрации в Варшаве

19:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция польской столицы задержала 48 представителей ЛГБТ-движения, которые участвовали в пятницу в демонстрации, перетекшей в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила в субботу в "Твиттере" варшавская комендатура полиции.

Демонстрация вспыхнула в центре Варшавы после принятия судом решения о двухмесячном аресте одного из активистов ЛГБТ-движения Михала Ш. (фамилия по польским законам не называется). Сообщается, что некоторые участники акции проявили агрессию по отношению к полицейским. Другие свидетели также информировали о жестких действиях полицейских.

"В связи с вчерашним инцидентом задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться с участием адвокатов. Они будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины. О задержаниях сообщили в прокуратуру", - говорится в сообщении варшавской полиции.

Михал Ш., который называет себя Малгожатой Ш., подозревается в хулиганстве, совершенном 27 июля в Варшаве. Как информировала прокуратура, тогда, во время нелегальной демонстрации, он напал на деятеля фонда Pro Life ("Про лайф"), представители которого отстаивают консервативные ценности и выступают за запрет абортов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 08.08.2020
Случаев вируса SFTS на территории РФ нет - Роспотребнадзор
0
0
18:30 08.08.2020
В Китае начал распространяться смертельный вирус - СМИ
0
153
18:00 08.08.2020
В три раза выросло число нераскрытых дел за дачу взятки
0
146
17:30 08.08.2020
Турция готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте - вице-президент республики
0
204
17:00 08.08.2020
В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
0
216
16:00 08.08.2020
Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в РФ
0
288
15:00 08.08.2020
Медведев: события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии - "объявление войны России"
0
371
14:00 08.08.2020
Улицы болгарской столицы вновь блокированы палаточными городками
0
396
13:00 08.08.2020
Глава администрации Гонконга заявила, что не боится санкций США
0
379
12:30 08.08.2020
Треть совершенных мигрантами в России преступлений приходится на Москву и область - ГП
0
374

Возврат к списку