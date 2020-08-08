Польская полиция задержала 48 активистов ЛГБТ-движения после демонстрации в Варшаве
19:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция польской столицы задержала 48 представителей ЛГБТ-движения, которые участвовали в пятницу в демонстрации, перетекшей в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила в субботу в "Твиттере" варшавская комендатура полиции.
Демонстрация вспыхнула в центре Варшавы после принятия судом решения о двухмесячном аресте одного из активистов ЛГБТ-движения Михала Ш. (фамилия по польским законам не называется). Сообщается, что некоторые участники акции проявили агрессию по отношению к полицейским. Другие свидетели также информировали о жестких действиях полицейских.
"В связи с вчерашним инцидентом задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться с участием адвокатов. Они будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины. О задержаниях сообщили в прокуратуру", - говорится в сообщении варшавской полиции.
Михал Ш., который называет себя Малгожатой Ш., подозревается в хулиганстве, совершенном 27 июля в Варшаве. Как информировала прокуратура, тогда, во время нелегальной демонстрации, он напал на деятеля фонда Pro Life ("Про лайф"), представители которого отстаивают консервативные ценности и выступают за запрет абортов.
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