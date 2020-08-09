По данным на 18:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 79% - ЦИК

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18:00, составил 79%. Об этом в воскресенье сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

"День выборов близится к своему логическому завершению. Уже на 18:00 в выборах приняло участие 79% избирателей. Конечно, это очень большая цифра на 18 часов. Многие области пересекли уже рубеж в 80% - по сути, все области, кроме Минской и города Минска", - сообщила Ермошина, выступление которой транслировал в прямом эфире телеканал "Беларусь-1".