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По данным на 18:00 явка на выборах президента Белоруссии составила 79% - ЦИК

19:10 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным на 18:00, составил 79%. Об этом в воскресенье сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

"День выборов близится к своему логическому завершению. Уже на 18:00 в выборах приняло участие 79% избирателей. Конечно, это очень большая цифра на 18 часов. Многие области пересекли уже рубеж в 80% - по сути, все области, кроме Минской и города Минска", - сообщила Ермошина, выступление которой транслировал в прямом эфире телеканал "Беларусь-1".

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