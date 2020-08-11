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НОВОСТИ

США усилили мощность авиабазы в Эстонии

14:12 11.08.2020 Источник: Интерфакс

ВВС США построили на авиабазе Эмари (Amari) в Эстонии стояночную площадку на 12 военных самолетов, стоимость работ составила $10,8 млн, сообщило посольство США в Эстонии.

"Военно-воздушные силы США в июле завершили работу над объектом на авиабазе в Эмари под Таллинном, построена стояночная площадка для 12 военных самолетов", - сообщила дипмиссия во вторник.

Новый объект позволит транспортным самолетам лучше маневрировать на летном поле авиабазы, отметило посольство.

Общая стоимость работ составила $10,8 млн. Проект был финансирован из средств Европейской программы мер сдерживания (European Deterrence Initiative или EDI), инициированной в 2014 году.

"Инвестиции в Эмари позволят также усилить позиции США по сдерживанию, повысить эффективность коллективных мер НАТО и укрепить обороноспособность союзников США, создав возможность для обслуживания большего количества военных самолетов на эстонской авиабазе", - сообщило посольство.

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