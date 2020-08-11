США усилили мощность авиабазы в Эстонии
14:12 11.08.2020 Источник: Интерфакс
ВВС США построили на авиабазе Эмари (Amari) в Эстонии стояночную площадку на 12 военных самолетов, стоимость работ составила $10,8 млн, сообщило посольство США в Эстонии.
"Военно-воздушные силы США в июле завершили работу над объектом на авиабазе в Эмари под Таллинном, построена стояночная площадка для 12 военных самолетов", - сообщила дипмиссия во вторник.
Новый объект позволит транспортным самолетам лучше маневрировать на летном поле авиабазы, отметило посольство.
Общая стоимость работ составила $10,8 млн. Проект был финансирован из средств Европейской программы мер сдерживания (European Deterrence Initiative или EDI), инициированной в 2014 году.
"Инвестиции в Эмари позволят также усилить позиции США по сдерживанию, повысить эффективность коллективных мер НАТО и укрепить обороноспособность союзников США, создав возможность для обслуживания большего количества военных самолетов на эстонской авиабазе", - сообщило посольство.
НОВОСТИ
- 14:00 11.08.2020
- Ветеран "Альфы" считает, что применяемые силовиками в Белоруссии меры соответствуют масштабам столкновений
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 13:20 11.08.2020
- Правительство будет утверждать правила использования русского языка как государственного
- 13:05 11.08.2020
- Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после прививки - Минздрав РФ
- 13:00 11.08.2020
- Ни одного случая заражения во время проведения ЕГЭ не зафиксировано - Попова
- 12:32 11.08.2020
- Путин сообщил, что его дочь прошла вакцинацию от коронавируса
- 12:20 11.08.2020
- Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:00 11.08.2020
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сообщил Путин
- 11:32 11.08.2020
- Telegram запустил в Белоруссии "антицензурные инструменты"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать