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НОВОСТИ

Чистый отток капитала из РФ вырос в полтора раза за год - СМИ

22:40 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза. В первые шесть месяцев этого года он составил почти 35 миллиардов долларов, — рассказали в Банке России. За последнюю неделю российские власти договорились с властями Мальты и Люксембурга о введении налога на проценты и дивиденды, которые перечисляются из России за рубеж. Кроме того, в Министерстве финансов говорят, что достигли договоренности по этому вопросу и с Кипром.  Эхо Москвы

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