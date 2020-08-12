Координаторы массовых беспорядков в Минске задержаны - БелТА
08:30 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии были задержаны в среду в Минске. Об этом сообщило агентство БелТА.
По его данным, один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь". Он руководил действиями трех подчиненных.
Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
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