0
0
0
НОВОСТИ

Координаторы массовых беспорядков в Минске задержаны - БелТА

08:30 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координаторы массовых беспорядков в Белоруссии были задержаны в среду в Минске. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь". Он руководил действиями трех подчиненных.

Акции протеста в Минске начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, 80,08% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а занявшая второе место Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, - 10,09%. В результате столкновений с милицией, по данным МВД, уже задержаны около 3 тыс. человек, в беспорядках пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 12.08.2020
На сумму 450 млн рублей оштрафовали москвские кафе и магазины за ﻿нарушение противоэпидемических норм
0
77
08:10 12.08.2020
Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в Сингапуре
0
87
08:00 12.08.2020
Российской вакциной от коронавируса заинтересовались в Бразилии
0
99
07:50 12.08.2020
В спальных районах Минска ﻿силовики жестко пресекают акции протеста
0
86
22:40 11.08.2020
Чистый отток капитала из РФ вырос в полтора раза за год - СМИ
0
495
22:00 11.08.2020
Все российские журналисты, задержанные в Белоруссии, будут освобождены сегодня - посол РФ
0
461
21:20 11.08.2020
Ливанские спецслужбы предупреждали власти об опасности хранения селитры на складе - Reuters
0
498
20:40 11.08.2020
ЕС рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии
0
547
20:00 11.08.2020
Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
0
592
19:20 11.08.2020
В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено еще семь уголовных дел
0
537

Возврат к списку