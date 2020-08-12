Ирак отменил визит главы минобороны Турции после атаки беспилотников

09:05 Источник: Газета.Ru

Власти Ирака приняли решение отменить визит в страну главы минобороны Турции Хулуси Акара после атаки турецких беспилотников, в результате которых погибли иракские военные. Об этом сообщается в Twitter МИД Ирака.

Призд турецкого министра в Багдад был запланирован на четверг, 13 августа.

»Министерство иностранных дел вызовет посла Турции и вручит ему ноту протеста в связи с нападением», — сказано в заявлении.

Ирак также пригрозил Турции пересмотром условий сотрудничества стран в разных областях, если Анкара продолжит игнорировать требования по прекращению нарушений в адрес иракского суверенитета.

Ранее в пресс-службе иракских органов безопасности заявили об ударе беспилотника Турции по одному из районов в провинции Эрбиль. В результате, согласно их заявлению, погибли два сотрудника погранслужбы и 10представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). Газета.Ru