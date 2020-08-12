В Монголии выявлен еще один смертельный случай после заражения бубонной чумой
10:05 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медики в Монголии зафиксировали еще один летальный исход в результате заражения бубонной чумой. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
По его данным, заразившимся оказался 42-летний мужчина из Ховдского аймака на западе Монголии. Как выяснили в ведомстве, незадолго до смерти инфицированный приобрел две тушки сурков, которые часто являются переносчиками чумы.
В связи с этим представитель Минздрава призвал население прекратить охоту и употребление в пищу мяса сурков для предотвращения распространения инфекции. Охотничий промысел этих грызунов в стране, отмечает агентство, является незаконным, однако многие граждане считают мясо сурков деликатесом и игнорируют запрет.
Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой. 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака Говь-Алтай на юго- западе страны. По данным монгольских властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана (монгольского сурка).
НОВОСТИ
- 10:20 12.08.2020
- В Белоруссии введен запрет на торговлю пиротехникой
- 10:00 12.08.2020
- В Минске жильцы дома скинули дверь на избивающих участника протеста силовиков
- 09:32 12.08.2020
- Трамп раскритиковал кандидатуру вице-президента США, выбранную Байденом
- 09:20 12.08.2020
- Эксперты заявили о катастрофическом ущербе российскому бизнесу от пандемии
- 09:05 12.08.2020
- Ирак отменил визит главы минобороны Турции после атаки беспилотников
- 09:00 12.08.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа
- 08:30 12.08.2020
- Координаторы массовых беспорядков в Минске задержаны - БелТА
- 08:20 12.08.2020
- На сумму 450 млн рублей оштрафовали москвские кафе и магазины за нарушение противоэпидемических норм
- 08:10 12.08.2020
- Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в Сингапуре
- 08:00 12.08.2020
- Российской вакциной от коронавируса заинтересовались в Бразилии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать