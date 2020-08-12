В Белоруссии за сутки задержали более 1 тыс. участников несанкционированных акций - МВД
13:05 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 тыс. человек были задержаны за сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД Белоруссии.
"В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", - говорится в сообщении.
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