В Белоруссии за сутки задержали более 1 тыс. участников несанкционированных акций - МВД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 тыс. человек были задержаны за сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД Белоруссии.

"В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек", - говорится в сообщении.