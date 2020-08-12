В плане поездки Мишустина на Дальний Восток Хабаровского края не оказалось
14:12 12.08.2020 Источник: Эхо Москвы
В плане поездки премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток не оказалось Хабаровского края.
Правительство опубликовало маршрут, согласно которому глава Кабинета министров с 13 по 18 августа посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Также в его делегации полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, вице-премьеры и министры.
После ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе проходят акции протеста. Владимир Путин отправил чиновника, обвиняемого в организации убийств в отставку в связи с утратой доверия и назначил на этот пост Михаила Дегтярева. Эхо Москвы
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