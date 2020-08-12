Все добровольцы, получившие вакцину "Вектора", чувствуют себя хорошо - Роспотребнадзор

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четырнадцать добровольцев, получивших вакцину против нового коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Испытания вакцины на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, проходят в плановом режиме, в строгом соответствии с графиком. По состоянию на 12 августа привито 14 добровольцев. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказали в Роспотребнадзоре.