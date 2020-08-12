Все добровольцы, получившие вакцину "Вектора", чувствуют себя хорошо - Роспотребнадзор
15:12 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все четырнадцать добровольцев, получивших вакцину против нового коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Испытания вакцины на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, проходят в плановом режиме, в строгом соответствии с графиком. По состоянию на 12 августа привито 14 добровольцев. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказали в Роспотребнадзоре.
НОВОСТИ
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 16:00 12.08.2020
- Люди выстраиваются в "живые цепи" в белорусских городах
- 15:54 12.08.2020
- Sberbank Investment Research признали лучшей командой аналитиков по российскому рынку
- 15:32 12.08.2020
- В Белоруссии задержан милиционер, ушедший в отставку из-за протестов
- 15:00 12.08.2020
- В Шотландии сошел с рельсов и загорелся поезд
- 14:32 12.08.2020
- Посол Афганистана в РФ отстранен от должности - СМИ
- 14:12 12.08.2020
- В плане поездки Мишустина на Дальний Восток Хабаровского края не оказалось
- 14:00 12.08.2020
- Тихановская подала в ЦИК Белоруссии жалобу на итоги выборов
- 13:32 12.08.2020
- Кремлевские лошади получат специальные ботинки для выступлений на "Спасской башне"
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать