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Все добровольцы, получившие вакцину "Вектора", чувствуют себя хорошо - Роспотребнадзор

15:12 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четырнадцать добровольцев, получивших вакцину против нового коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Испытания вакцины на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, проходят в плановом режиме, в строгом соответствии с графиком. По состоянию на 12 августа привито 14 добровольцев. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - сказали в Роспотребнадзоре.

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