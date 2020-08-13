В филиале вуза МВД в Ставрополе выявлено преступное сообщество для получения взяток - СК

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, задержаны 11 подозреваемых.

"В Главном следственном управлении СК России по Северо- Кавказскому федеральному округу по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По данным следствия, "в период с января 2019 года по июль 2020 года фигуранты из числа участников преступного сообщества получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний".