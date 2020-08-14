В России за сутки выявили 5 065 случаев заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 065, общее количество инфицированных достигло 912 823. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост тринадцатый день не превышает 0,6%.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 568. Согласно данным штаба, всего уже выписали 722 964 человека, что составляет 79,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 114 против 124 днем ранее, всего умерли 15 498 пациентов. Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.