В России за сутки выявили 5 065 случаев заражения коронавирусом
11:00 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 065, общее количество инфицированных достигло 912 823. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост тринадцатый день не превышает 0,6%.
Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 568. Согласно данным штаба, всего уже выписали 722 964 человека, что составляет 79,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 114 против 124 днем ранее, всего умерли 15 498 пациентов. Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
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