Подмосковье станет пилотным регионом, реализующим программу детской безопасности
19:45 14.08.2020
|Фото Дениса Трудникова
"Инициатором программы является Леонид Михайлович Рошаль. Она предполагает и практические мероприятия, такие как установка замков на окна, и соответствующие законы, и информационную работу, - сказал губернатор. - К сожалению, есть случаи, когда дети выпадают из окон. Очень важно, чтобы в семьях этому было уделено особое внимание. То же касается и случаев, когда открыт канализационный люк, работают качели с жесткими подвесами. Все это не мелочи, за этим стоит снижение травматизма и самое дорогое, что у нас есть - жизни детей".
Совещание прошло в Красногорске на территории Образовательного центра "Созвездие". Это уникальное учреждение, в котором одновременно дети с ограниченными возможностями здоровья, деструктивными формами поведения и особыми потребностями могут не только получать комплексную психолого-медико-социальную помощь, но и обучаться по адаптированным основным и дополнительным общеобразовательным программам.
С прошлого года центр работает в новом здании, оно построено по поручению Андрея Воробьёва после просьб родителей. На средства областного бюджета приобретено современное оборудование.
"Это уникальный центр, я потрясен! Им можно гордиться! Побольше бы таких, - сказал Леонид Рошаль. - Сегодня мы обсудили очень серьезный вопрос в отношении детской безопасности. Такой комплексной программы нет пока ни в одном регионе, и при поддержке губернатора мы приступим к ее созданию".
На базе центра функционирует коррекционно-развивающий и лечебно-оздоровительный детский лагерь дневного пребывания, в котором отдыхают 75 ребятишек. Андрей Воробьев вместе с Анной Кузнецовой и Леонидом Рошалем подарил детям сладости, развивающие и настольные игры.
"Мы надеемся, что совместная работа с Московской областью даст возможность создать модель программы безопасности детства, которую потом можно будет тиражировать, - сказала Анна Кузнецова. - Сегодня мы говорим о широких вопросах - безопасность на воде, отравления, травмы. Безопасность, прежде всего, должна быть в нас воспитана".
Директор МБОУ "Образовательный центр "Созвездие" Сергей Сюрин отметил, что при проектировании нового здания вопросам безопасности было уделено особое внимание: "У нас здесь и специальные поручни, каждое окно оснащено фиксаторами, чтобы ребенок не мог открыть, в лифтах и туалетах есть кнопки для вызова помощи. Наше здание отвечает самым высоким, на мой взгляд, требованиям безопасности, которые предъявляются для работы с особыми детьми".
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