Лукашенко по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
14:07 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в субботу по телефону ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
Ранее в тот же день Лукашенко на совещании в Минске заявил, что планирует рассмотреть ситуацию в Белоруссии с Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.
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