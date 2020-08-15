Лукашенко по телефону обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

14:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в субботу по телефону ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Ранее в тот же день Лукашенко на совещании в Минске заявил, что планирует рассмотреть ситуацию в Белоруссии с Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.