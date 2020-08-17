Больше половины россиян знают о возможности возврата средств за туры по РФ - опрос

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины россиян ознакомлены с возможностью получить компенсацию до 15 тыс. рублей со средств, потраченных на туры по РФ с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Правила возврата средств при покупке туров по России были утверждены правительством в начале августа. Средства будут автоматически переводиться на банковские карты туристов в течение пяти дней после оплаты поездки.

"23% граждан знают подробно о программе кешбэка за отдых внутри страны, еще 33% слышали о такой возможности. Однозначно готовы купить тур по России на условиях этой программы 6% респондентов, еще 16% скорее готовы", - говорится в исследовании. Пользователи младше 24 лет менее всего осведомлены о программе, показал опрос. Только 18% из них отметили, что подробно знакомы с возможностью компенсации части расходов за отдых в России, а 27% сказали, что что-то о ней слышали.

При этом именно эта возрастная категория чаще всего выражала готовность воспользоваться этим предложением - 26% скорее готовы. Аналитики рассказали, что среди россиян старше 45 лет осведомленность выше - 30% знают подробно, но готовность воспользоваться программой ниже - 20% склоняются к тому, чтобы обратиться к ней. Чаще всего о готовности согласиться на предложение отвечали пользователи с доходом от 80 тыс. рублей - 27%.

Согласно опросу, россияне, скептически воспринявшие программу возврата средств, среди причин своего отношения называли неблагоприятную эпидемическую обстановку, низкий уровень российского туристического сервиса и сложности с выполнением всех условий покупки путевки, за которую положена компенсация расходов.

Опрос проводился с 12 по 13 августа текущего года, в нем приняли участие более 1,6 тыс. человек старше 18 лет.