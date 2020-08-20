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Глава Хабаровского края Дегтярев обсудил с представителями партий проблемы региона

07:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с представителями политических партий проблемы региона. Об этом Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале.

"Состоялся диалог с представителями политических партий, которые работают у нас в крае. Я благодарен им за конструктивную позицию. "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Партия Роста", "Коммунисты России", "Российская экологическая пария "Зеленые", "ЛДПР", "КПРФ" и "Яблоко" дали свои предложения по развитию региона", - написал Дегтярев.

Он добавил, что многие из этих инициатив уже в работе. В частности, вопрос по присвоению Комсомольску-на-Амуре статуса "Город трудовой доблести", субсидирование авиаперелетов, контроль за управляющими компаниями, тема транспортного налога.

"Все политические силы заинтересованы в том, чтобы Хабаровский край возродился в своей экономической мощи, чтобы социальная политика была справедливой <...> Именно в таком ключе и будем работать", - написал Дегтярев.

Глава также пригласил представителей партий в формируемый по его инициативе "Народный совет", сообщила пресс-служба регионального правительства. В совет включают представителей общественных, научных и других организаций, средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти. Дегтярев приглашал в совет и участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала, которые ежедневно проходят в регионе после его задержания в начале июля.

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