Резерв силовиков для Белоруссии не скажется на отношениях между россиянами и белорусами - Песков

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность РФ направить резерв правоохранителей в Белоруссию никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никоим образом [не скажется]. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - сказал он в пятницу журналистам.