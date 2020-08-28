Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель

14:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального. "Когда у нас будет больше ясности об обстоятельствах [ухудшения здоровья Навального], мы попытаемся, так же, как это было в случае со Скрипалем, инициировать европейскую реакцию", - сказала Меркель. Канцлер считает, что инцидент с блогером - "это не только германская проблема". Одновременно она признала, что возможности властей ФРГ по прояснению причин ухудшения здоровья Навального "ограничены".