Инцидент с Навальным - не только германская проблема, считает Ангела Меркель
14:21 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что последует общеевропейская реакция на случившееся с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности об обстоятельствах ухудшения здоровья блогера. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, "было правильно и хорошо", что Германия заявила о готовности принять Навального. "Когда у нас будет больше ясности об обстоятельствах [ухудшения здоровья Навального], мы попытаемся, так же, как это было в случае со Скрипалем, инициировать европейскую реакцию", - сказала Меркель. Канцлер считает, что инцидент с блогером - "это не только германская проблема". Одновременно она признала, что возможности властей ФРГ по прояснению причин ухудшения здоровья Навального "ограничены".
НОВОСТИ
- 14:45 28.08.2020
- Бигэн: Ситуация в Белоруссии это - не соперничество России и США
- 14:20 28.08.2020
- Учредители РУСАДА уволили гендиректора агентства
- 14:15 28.08.2020
- Меркель: "Северный поток - 2" должен быть завершен
- 14:05 28.08.2020
- Новый этап «Миллиона призов» стартовал в районах Марьино и Бабушкинский
- 13:41 28.08.2020
- Мосметодцентр разработал рекомендации учителям для проведения Всероссийского урока в День знаний
- 13:30 28.08.2020
- Лукашенко - "ряду стран": Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь
- 13:20 28.08.2020
- Меркель об отношениях с РФ: Кривая напряжения, очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы
- 13:10 28.08.2020
- Резерв силовиков для Белоруссии не скажется на отношениях между россиянами и белорусами - Песков
- 13:00 28.08.2020
- Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию России - Песков
- 12:50 28.08.2020
- В ходе протестов в четверг в Белоруссии задержано более ста человек - официальные данные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать