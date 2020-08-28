Глава МИД Литвы считает, что в список санкций нужно включить и президента Белоруссии
14:50 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен включить в свой санкционный список в отношении Белоруссии президента Александра Лукашенко, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, участвующий в неформальной встрече глав МИД ЕС в столице Германии. Об этом в пятницу он заявил здесь журналистам.
"Лично я считаю, что в "черный список" должен быть включен и Лукашенко, но у коллег может быть иное мнение", - сказал Линкявичюс.
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