Глава МИД Литвы считает, что в список санкций нужно включить и президента Белоруссии

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен включить в свой санкционный список в отношении Белоруссии президента Александра Лукашенко, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, участвующий в неформальной встрече глав МИД ЕС в столице Германии. Об этом в пятницу он заявил здесь журналистам.

"Лично я считаю, что в "черный список" должен быть включен и Лукашенко, но у коллег может быть иное мнение", - сказал Линкявичюс.