Германия донесет до Белоруссии свою позицию о недопустимости задержания журналистов на акциях - Меркель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии донесут до руководства Белоруссии позицию правительства ФРГ о недопустимости задержания журналистов на акциях протеста. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы точно донесем до белорусской стороны то, что мы считаем это неприемлемым", - сказала она.